全新哈弗 H5 车型 8 月 21 日上市，定位大型全用途硬派 SUV

IT之家 8 月 15 日消息，全新哈弗 H5 现已开启预订，新车将于 8 月 21 日正式上市，目前该车的预售价为 15 万元。

外观方面，全新哈弗 H5 定位大型全用途硬派 SUV，长宽高为 5190/1905/1835mm，轴距 3140mm，接近角 25°，离去角 22°，最小离地间隙（空载）200mm，涉水深度可达 600mm。

这款车型采用了三辐式方向盘，提供了五座座椅布局，配备 12.3 英寸悬浮式中控屏，而且仪表盘也是悬浮式设计。此外，新车还有棕色皮质包裹的座椅，后排配备了 3 个头枕，并且支持 27° 和 31° 调节。

据介绍，新车还配备了 0.8 平方米全景天窗、360 度全景影像、L2 级智能驾驶辅助、高德 + 腾讯双导航、腾讯 TAI3.0 生态等。

动力方面，这款车型搭载 2.0T 汽 / 柴油发动机 + 采埃孚 8AT 变速器，其中汽油发动机最大功率 165 千瓦，柴油发动机最大功率 122 千瓦。

值得一提的是，新车还搭载了双速电控分时四驱系统，并采用前双叉臂独立悬架与后五连杆整体桥非独立悬架，号称拥有专业级的脱困性能。IT之家附预订权益：

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