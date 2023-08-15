华擎公布 DeskMini B760 迷你主机：支持 12/13 代酷睿，配备全功能 USB-C 接口

IT之家 8 月 15 日消息，华擎去年推出了 DeskMini B660 迷你主机，当前准系统售价已经降至 1299 元。现在，华擎新款 DeskMini B760 迷你主机也公布了，预计将在不久后上市。

IT 之家整理 DeskMini B760 迷你主机规格如下：

新款 DeskMini B760 与老款基本相同，支持 12、13 代酷睿处理器，内存插槽依旧是两条 DDR4。M.2 SSD 插槽有两个，一个插槽支持最新的 PCIe 5.0 标准，另一个为 PCIe 4.0 标准。

接口方面，前面板的 USB 3.2 Gen2x2 Type-C 端口，传输率可高达 20Gb / s。主机后侧配备全功能 USB-C 接口，一条 USB Type-C 连接线就能传递高分辨率视频信号、 60 瓦充电能力和 10Gb / s 传输速度。

网络方面，DeskMini B760 搭载了一个 2.5G 以太网络接口和一个 M.2 Wi-Fi 插槽。

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