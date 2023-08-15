专利显示苹果计划为 iMac 和 MacBook Pro 提供 Face ID 面部识别功能

IT之家 8 月 15 日消息，苹果公司当下的 MacBook 都配备了“感人”的刘海屏，但却并没有搭载 iPhone 上的 Face ID 面部识别功能。

苹果官方此前表示，因 MacBook Pro 屏幕厚度限制，所以无法搭载 Face ID 模组。

目前一项新专利显示，苹果公司已经着手在 MacBook Pro、iMac 等设备中安放相应传感器，有望未来为此类设备带来 Face ID 识别功能。

IT之家发现，在苹果公司的“用于确定计算设备用户的光识别模块”专利中，出现了一台具有面部识别功能的 MacBook，苹果公司在专利申请中主要“强调设备如何使用‘光识别模块’存储用户的生物信息”。

▲ 图源 苹果公司发布的专利图

▲ 图源 苹果公司发布的专利图

苹果公司在专利中表明，为了防止未经授权的用户访问用户的敏感数据，苹果将在旗下的设备集成“用于验证用户身份的系统和机制 ”。

据悉，该“光模式识别模块”将位于设备的“一个分区”中，该分区可以 “与显示层相邻”，也可以位于显示层之上，其包括一个能够发出特定光线的发射器，和一个能够检测物体反射光线的传感器，大致与当下 iPhone、iPad 采用的 Face ID 传感器技术原理相同。

考虑到苹果 iMac 实际上厚度与边框宽度足够容纳下现有 iPhone 或 iPad 的 FaceID 传感器，苹果公司当下的“光识别模块”专利图更多出于参考性质，但也不排除苹果公司会为 iMac 加上刘海以实现“Face ID”面部识别的可能性。

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