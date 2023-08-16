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Bungie 官宣 8 月 22 日举办活动，《命运 2》游戏有望迎来重磅更新

2023/8/16 8:49:21 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 16 日消息，游戏开发商 Bungie 宣布将于 8 月 22 日举办 Destiny 2 Showcase 流媒体活动，有望公布《命运 2》游戏的最新动态，有望引入重磅更新。

Bungie 于 2014 年推出《命运 1》游戏，随后于 2017 年推出《命运 2》游戏，并为两款科幻主题的第一人称射击游戏引入了大量的资料片，构建了复杂而庞大的 IP。

▲ 图源《命运 2》官方截图

本次活动预热将于太平洋时间 8 月 22 日上午 8 点（IT之家注：22 日晚上 11 点）开始，主演讲将于北京时间 23 日凌晨 0 点开始。

本次活动演示将持续 45 分钟，后续还会举办一个圆桌讨论会，所有活动都将通过 Destiny YouTube 和 Twitch 频道直播。

Bungie 官方曾于今年 7 月回应，表示他们无意放弃《命运 2》，虽然公司开发人员数量有限，但他们将会尽可能保证新作开发与旧作运营工作同时进行，他们将会和“大多数支持多款 IP 的工作室一样，可以做到多款游戏的齐头并进”。

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关键词：bungie命运2

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