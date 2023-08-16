配备 Wi-Fi 7 网卡的英特尔 Z790 主板开始上市

IT之家 8 月 16 日消息，技嘉今日宣布将在今晚 8 点半首发 Z790 X 小雕 WIFI7 主板，这意味着配备 Wi-Fi 7 网卡的主板即将开始上市。

据 IT 之家此前报道，在今年台北电脑展上，微星、华擎等厂商展示了最新的 Z790 高端主板，支持 Wi-Fi 7 无线网络，同时搭载 5GbE LAN 有线网口。

微星 Z790 MAX 系列主板将采用 Wi-Fi 7 方案，整体外观设计有所升级，多款主板将网络方案升级为 5GbE LAN。华擎将推出全新 PHANTOM GAMING 系列主板，其中高端型号 Z790 Nova WiFi 7 配备最新 WiFi 7 和 5 Gbps LAN 网口。

虽然支持 Wi-Fi 7 主板已经准备上市，但国内暂时没有 Wi-Fi 7 路由器可选。TP-LINK 今年三月份发布了旗下的 Wi-Fi 7 路由器产品，并宣布将在第二季度开始上市，但目前仍未推出。

据IT之家此前报道，工信部官网 6 月 1 日正式发布了一份公开征求《国家无线电办公室关于采用 IEEE 802.11be 技术标准的无线局域网设备新增型号核准技术要求及测试方法的通知（征求意见稿）》的意见，Wi-Fi 7 相关标准有望在不久后落地，届时一大波 Wi-Fi 7 产品就会铺货上市。

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