【IT之家开箱】一加 Ace 2 Pro 开箱图赏，金属质感机身+腕表设计镜头

8月16日下午14:30分，一加召开了Ace系列新品发布会，新性能旗舰一加 Ace 2 Pro正式亮相，IT之家提前拿到了这台机器，接下来就给大家带来开箱图赏。包装方面，一加 Ace 2 Pro 延续了经典的大红配色，辅以黑色型号文字，视觉冲击感强烈。

包装内的配件比较丰富，除手机本体外，还标配了 150W Type-C 口快充适配器，经典红白撞色双 C 口数据线，清水壳，卡针和贴纸。

一加 Ace 2 Pro 这次拥有极光绿和钛空灰两种配色，IT之家拿到的是极光绿顶配版，重量和厚度分别是 8.98mm 和 210g，配合 3D 微曲面后壳和双曲屏加持，保障握持手感。

一加 Ace 2 Pro 后壳采用玻璃材质，但配色上微微偏蓝更接近薄荷绿，并通过全新漫反射工艺营造出金属质感，居中的黑色 Logo 藏在了后壳玻璃下面，摸起来不再有凹凸刻度感。

一加 Ace 2 Pro 在镜头部分采用「玻璃冷雕工艺」和「立体蚀刻工艺」，打造出类似高级腕表表盘的 CD 纹路和字符，并且将镜头模组改为与机身相同的配色，而不再是整块黑化玻璃覆盖。镜组本身的造型与一加 Ace2 无异，镜头突出也不明显。

一加 Ace 2 Pro 采用索尼 IMX890 主摄传感器，5000 万像素，支持 OIS 光学防抖。中框部分对上代音量键和三段式情景拨钮的位置进行了调换，更接近主流产品音量键和电源键同侧设计。

一加 Ace 2 Pro 中框采用塑料材质，顶部和底部做了纯平设计，机身配重比均衡，可以轻松将手机立在平整的桌面上。

一加 Ace 2 Pro 顶部和底部配有一对超线性立体声双扬声器。

一加 Ace 2 Pro 配备了一块 6.74 英寸双曲面屏，居中挖孔。参数方面，这是一块 2772*1240 分辨率，120Hz LTPO 自适应高刷，京东方 Q9 + 新基材的柔性 OLED 屏幕，支持 2160Hz 高频 PWM 调光，550nit 手动全局亮度，1200nit 全局激发亮度，1600nit 峰值亮度，10bit 以及环境色自适应功能。

主要配置方面，一加 Ace 2 Pro搭载第二代骁龙8处理器，最高24GB LPDDR5X内存 + 1TB UFS4.0存储组合，瑞声仿生振感马达，出厂预装基于Android 13的ColorOS 13.1系统。

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