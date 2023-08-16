【IT之家评测室】小米平板 6 Max 14 评测：搭载 PC 级 WPS，体验 14 英寸巨屏生产力

在看到小米平板 6 Max 14 这款产品的型号时，笔者是相当震惊的。原来我们概念里 12.4 英寸就已经算是大平板了，没想到小米居然做出了 14 英寸的巨屏平板。要知道，这已经是很多轻薄本的范畴了。

这样一台巨屏平板，究竟会带来哪些体验上的不同呢？面向的群体又是谁呢？IT之家已经收到了小米平板 6 Max 14 和配套的分体式智能触控键盘、小米焦点触控笔，在本文中我们就来体验一下吧。

外观设计

虽然小米平板 6 Max 14 的尺寸非常大，但重量和厚度控制得都很不错。整机重量仅 750g，厚度仅 6.85mm，拿在手里的确感觉很大，但并不会感觉太重。

正面是一块 2880*1800 分辨率的 16:10 的 120Hz LCD 屏幕，作为一台 14 英寸的巨屏平板，它的屏幕素质也与很多高端 14 英寸轻薄本很接近。它支持 P3 广色域显示，峰值亮度达到了 600nit，也因此支持杜比视界和 HDR10 的显示，并通过了德国莱茵的低蓝光、无频闪和色彩准确度测试。是一块日常使用很舒适，玩游戏看视频很舒适的好屏幕。同时边框控制得也不错，使得正面的屏占比相当可观。

经过我们校色仪的实测，出厂默认模式下的色彩是根据 sRGB 来做的，整体不会太浓艳也不会太寡淡，看着比较舒服。实测为 93.4% 的 sRGB 色域覆盖和 94.6% 的色域容积。

如果我们在设置里将色彩风格开到鲜艳模式的话，就能释放这块屏幕的完整色彩能力了。实测为 99.9% 的 sRGB 色域覆盖和 147.7% 的色域容积；以及 98.1% 的 DCI-P3 色域覆盖和 104.7% 的 DCI-P3 色域容积。的确是一块相当鲜艳的 P3 广色域屏幕。

背面是磨砂玻璃的材质，手感温润，也不易沾染指纹。

左上角的相机模组设计与小米 13 系列很类似，面积相当大，但其实仅有一颗 5000 万像素 F1.8 的摄像头。

侧面是小米平板 6 Max 14 的一个重要卖点：8 扬声器。边框的左右各有两个出声孔，每个孔内有一个高音扬声器和一个中低音扬声器。实测听感是相当不错的，完全能媲美主流的旗舰级平板。

除此之外，边框处还有一个电源指纹二合一按键，解锁速度非常快。

值得一提的是，右侧的 USB-C 接口升级到了 USB3.1 5Gbps 的规格，且支持 DP 视频输出，这对于商务办公人群来说无疑是一个好消息，可以很方便地连接到显示器、投影仪等设备。

顶部的前置摄像头处不仅有一颗 2000 万像素的广角摄像头，左侧还有一组 TOF 传感器，可以实现靠近自动亮屏、离开自动锁屏的功能。右侧还有一个小呼吸灯，这其实是一个物理权限提示灯。当有 App 使用相机这类敏感权限时就会亮起，避免流氓应用在后台作祟。

小米平板在快充方面一直相当激进，小米平板 6 Max 14 在包装内随附了一套 67W 的快充套装，再搭配内置的澎湃 G1 电源管理芯片，官方宣称仅需 68 分钟就能充满 10000mAh 的超大电池。有趣的是，小米平板 6 Max 14 还支持 33W 的反向充电，可以作为手机的后备能源使用，这么高的反充功率在平板界是不多见的。

小米平板 6 Max 14 还支持小米焦点触控笔与智能触控键盘。焦点触控笔采用磁吸的方式连接充电配对。笔杆上还有两个按钮，可以通过它们实现一些快捷功能。具体的书写体验和快捷功能，我们在下文的生产力环节中再分享。

键盘套采用素皮材质，手感不错。通过下方的磁吸金属触点连接，键盘键位与一般的轻薄本类似，触控板手感顺滑，常用的快捷键和触控手势也都可以直接使用，学习成本很低。同时键程也做得比较长，再加上自适应背光的加持，使得整体的使用体验与笔记本电脑非常接近。

令笔者印象深刻的是，它不仅仅可以通过磁吸接口物理连接，还支持蓝牙无线连接。在经过一次配对后，即便是将两者分开，也可以正常使用。这无疑扩大了它的使用场景。例如我们可以将平板本体连接到显示器，然后桌面上就摆一个键盘，实现媲美笔记本的桌面办公体验。

理论性能

作为一台旗舰级平板电脑，小米平板 6 Max 14 自然搭载了目前平板界旗舰的处理器 —— 骁龙 8+，而且，平板电脑由于基本没有散热问题，所以骁龙 8 + 强劲的性能得以充分释放。

在代表 CPU 理论性能的 GeekBench5 中，小米平板 6 Max 14 获得了单核 1347 分，多核 4336 分，性能表现符合骁龙 8 + 的正常水平。

在展现综合性能的安兔兔 V10 中，小米平板 6 Max 14 获得了 1306646 分的成绩，这个分数与一众骁龙 8 + 的旗舰机都在同一水平。

存储方面，小米平板 6 Max 14 搭载了 LPDDR5X 的内存和 UFS3.1 的闪存，实测闪存在 Androbench 中跑分如图，这个读写表现也确实很出色。

游戏帧率

从上面的理论数据来看，小米平板 6 Max 14 的各种跑分都符合骁龙 8 + 平板的正常表现。而且由于大屏平板的散热和续航优势，在游戏中的帧率表现应该也会更加稳定，那我们就跑几个游戏来试一试吧。

首先是《王者荣耀》，小米平板 6 Max 14 已经适配了王者荣耀的最高特效 120 帧模式，因此我们开到最高特效 120 帧来测试，整个游戏的过程中都稳稳地锁定在 120 帧，没有发生过任何波动。并且背部完全没什么热量。

《和平精英》支持了 90 帧模式，在 15 分钟实战后平均帧率为 86.5 帧，后半程出现了一些轻微波动，但整体游戏体验是相当顺畅的。

最后一款游戏就是旗舰机考卷《原神》了，雷总在发布会上有特别提到，这款产品特别适合打《原神》。众所周知这款游戏的压力是相当大的，如果我们开到最高特效 60 帧，在游戏时大部分跑图的场景都能达到 60 帧，战斗时则会在 50-60 帧徘徊，游戏体验很流畅。

最终 30 分钟平均帧率 54.2 帧，全程都没有明显的降频，游戏体验出色。重要的是，即便是在游玩《原神》时，笔者也没有感觉到热意，因为发热区域是避开了双手握持区域的，这也是大屏平板的一个优势。

从热成像图中可以看到，最热处位于背板中上部，且温度也没有突破 40℃，对于骁龙 8 + 的设备来说可以说是相当凉爽了。

大屏生产力

可以确定的是，小米平板 6 Max 14 的屏幕和性能都是非常出色的，但这些还不足以回答我们的疑问：14 英寸巨屏平板究竟是为哪些人群准备的呢？小米交出的第一份答卷，是“PC 框架”。

所谓 PC 框架，就是将 Linux 版的 WPS Offce 完整地移植到了安卓端，可以将 PC 端的应用无缝移植到移动端，保持原汁原味的界面和操作体验。所以用起来真的比以往移动版的应用要顺手多了，各种快捷键都很熟悉，在编辑文档、表格、演示等文件时效率明显更高了。而且各种移动端使用不便的功能，诸如文字排版、图片插入、表格制作、公式输入、批注、修订、打印等功能，都可以在平板上实现。

要知道，很多人用轻薄本，其实也就是处理处理文字办公的信息的。传统的安卓端 WPS 也能用，但操作习惯毕竟有差异，效率这一块无法保证。而有了 PC 级 WPS Office，日常办公也会更加得心应手。搭配 14 英寸的巨屏，能在同屏内显示更多行信息，生产力就体现出来了。

前面我们有提到，它的 USB-C 接口还支持视频输出，这意味着在需要进行 PPT 演示的时候可以直接插上电视和投影仪进行演示。

而且，配套的小米焦点触控笔还有一个很有趣的功能，笔杆中间有一个“焦点键”，按下它就可以秒变虚拟的会议激光笔。其原理是通过内置的空间姿态传感器，将三维空间位移变化转换成光标轨迹。这样就可以在开会投屏时方便指示内容，这对于商务群体来说可以说是相当实用的黑科技了。

除了 WPS 的操作界面与 PC 版基本相同外，小米在系统 UI 界面上也在竭力还原 PC 上的使用体验。在设置中我们可以打开工作台模式，此时桌面就会变得干干净净，所有应用都会收纳到下面的 Dock 栏中。

点击最左边的 Launcher 按钮，就能看到所有的应用了。

在工作台模式下打开应用时，应用默认处于小窗模式，并不会占满屏幕，方便我们同时运行多款应用。并且所有窗口都可以调整大小，暂时不用的应用可以拖到边框处挂起，最多同时运行 5 款应用。这无疑为小米平板 6 Max 14 带来了媲美 PC 级的多任务效率。

在连接上键盘以后，我们就可以解锁一些新的玩法了，全新智能触控键盘提供了丰富的快捷键和自定义选项，加上支持自定义调节亮度的背光，使用体验很接近传统的笔记本键盘。

连接键盘以后，我们可以用 WPS 码码字，做做 PPT 之类的，用来处理简单的办公还是很方便的。它不仅仅可以通过磁吸接口物理连接，还支持蓝牙无线连接。在经过一次配对后，即便是将两者分开，也可以正常使用，这也进一步丰富了使用场景。

小米焦点触控笔则可以满足笔记和绘画的效果，得益于 8192 级的超灵敏压感，实测延迟表现还是可以的，搭配小米内置的小米创作 App，不论是写写画画还是做学习笔记效果都很不错。

焦点触控笔除了我们上文提到的独特“焦点键”外，还额外增加了两枚按键，利用这些按键，我们可以快速截图、打开笔记记录焦点，也可以在播放 PPT 时作为控制器使用，非常方便。

总结

在经过IT之家这段时间的体验后，对小米平板 6 Max 14 的定位和受众有了一个大概的印象。作为一款屏幕出彩，听感出众的巨屏平板，它用来追剧听歌的体验非常不错，很适合在家中主要用平板追剧的群体；此外还有不少学生党和商务人士，平时所有工作基本用 WPS 三件套就可以搞定，所以他们往往更看重易用性和长续航，对于他们来说，这样一款支持 PC 级 WPS 的巨屏平板就是轻薄本的平替。

总的来说，小米平板 6 Max 14 不论是硬件还是软件，都让我们看到了小米深耕平板市场的决心。如果你也对一台能文能武的巨屏平板感兴趣的话，小米平板 6 Max 14 无疑是一个不错的选择。

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