研究人员：reCAPTCHA 机器人验证器已经被 AI 突破，未来难以具有实际作用

IT之家 8 月 16 日消息，reCAPTCHA 项目是由卡内基・梅隆大学所研发的一套系统，常应用在一些网站的“我不是机器人”验证上。日前美国加州大学艾尔文分校一组研究人员对 reCAPTCHA 项目进行研究，发现当下 AI 验证 reCAPTCHA 系统的准确度已经比人类还高。

▲ 图源 相关论文

据悉，研究人员找来 1400 位志愿者参与 14000 道 CAPTCHA 题目，并评估志愿者解答的速度和准确性。此类 CAPTCHA 类型则包含 reCAPTCHA、游戏式 CAPTCHA，矩阵式图片找出主题（IT之家注：找出图片中包含“大巴”的图块）的 hCAPTCHA、猜不同角度呈现的图片（slider-based CAPTCHA）以及扭曲文字式的 CAPTCHA 等。

从测试结果来看，点击式的 reCAPTCHA 中，人类受试者平均花 3.1 到 4.9 秒，准确率有 71 到 85%，而 AI 平均只需花 1.4 秒就能完成，准确率为 100%。

在考虑大小写的识别扭曲文字中，人类表现为 9-15.3 秒，准确率为 50-84%，明显比 AI 差（识别速度小于 1 秒 / 准确率 99.8%）。于图片矩阵中找出特定主题图片的 hCAPTCHA 中，人类受试者结果为 15-26 秒、准确率 81%，AI 则为 14.9 秒，准确率为 98%。

研究人员发现，几乎所有 CAPTCHA 测试中，AI 所花时间都比人类短，唯独在图片式 reCAPTCHA 中，人类和 AI 时间花费及准确率差不多，其中人类反应时间为 15-25 秒，AI 反应时间为 17.5 秒，人类准确度为 81%，AI 准确度为 85%，但研究人员也同时指出，若是在自然情境下，人类解题的时间会更长。

项目主任研究员 Gene Tsudik 表示，人类用户所反感的 CAPTCHA 技术，已经被 AI 所突破，未来难以再具有实际作用，但面对当下这种情况，大量企业依然“不想承认 CAPTCHA 无效”，迫使用户只好继续忍受这些繁琐的 reCAPTCHA 验证系统。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。