京东健康：上半年收入为人民币 271 亿元，同比增长 34%

IT之家 8 月 16 日消息，据京东健康 JDH 官方公众号消息，京东健康股份有限公司今日发布 2023 年中期业绩公告。

报道称，京东健康 2023 年中期业绩总收入为人民币 271 亿元，同比增长 34%，非国际财务报告准则指标下（Non-IFRS）净利润 24.4 亿元，同比增长 101.2%；截至 2023 年 6 月 30 日，过去 12 个月的年度活跃用户数量近 1.69 亿，相比于截至 2022 年 6 月 30 日的年度活跃用户数净增加 3,730 万。京东健康互联网医院日均在线咨询量超过 44 万。

▲ 图源京东健康 JDH 官方公众号

京东健康同时表示，2023 年上半年京东健康商家数量创新高，已达 3.6 万家，商家生态的繁荣拉动了京东健康上半年服务收入水平，实现同比去年上半年 43.7% 的增长。京东健康声称，其“通过提供更为完善的运营扶持体系与数字化营销策略，降低商家的经营成本，提升商家的经营效率，帮助商家实现增长”。

IT之家同时在报告中得知，2023 年上半年，京东健康还与合作伙伴在“智能硬件 + 服务”方面落地更多创新应用，“从而为用户提供更便捷、高效的健康服务”。

京东健康此前与华为达成合作，通过华为 WATCH 4 智能手表，由京东健康互联网医院的医生为用户提供 7X24 小时在线、平均 60 秒响应的微体检报告解读服务。京东健康还与睡眠监测领域的智能硬件企业合作，在完成睡眠监测后，用户就能通过京东健康 App 获取直观的睡眠健康风险评估报告，针对具体睡眠问题，还可以通过京东健康互联网医院线上咨询专科医生，从而“推进数智医疗服务场景多元化拓展”。

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