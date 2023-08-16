新款雷克萨斯 LC 500h 汽车正式上市：3.5 升混动 / 悬浮屏幕，售 129.6 万元

IT之家 8 月 16 日消息，据雷克萨斯官方消息，新款雷克萨斯 LC 500h 运动版日前已经正式上市，售价为 129.6 万元。

IT之家经过查询得知，新款雷克萨斯 LC 500h 运动版作为改款车型，外形没有变更，主要是对内部配置进行调整，将中控更换为“悬浮式中控屏”，并换装 3.5 升 V6 混合动力系统。

▲ 图源 雷克萨斯

外观部分，该车型延续了老款车型“经典设计”，同时配备有 21 英寸轮辋以及 LED 远近光灯。车身尺寸方面，新款雷克萨斯 LC 长宽高分别为 4770/1920/1345 毫米，轴距为 2870 毫米。

▲ 图源 雷克萨斯

内饰部分，该车型换装 12.3 英寸悬浮式中控屏，并提供 Alcantara 和真皮材质座椅可选，配备有 13 个扬声器 Mark Levinson 音响、智能手机互联系统（CarPlay / CarLife）、LEXUS 雷克萨斯智能安全系统（包括预碰撞安全系统 PCS 带紧急转向辅助系统 ESA、远光灯自动控制系统 AHB、自适应巡航控制系统 ACC、车道偏离警示系统 LDA 以及智能车道循迹系统 LTA）、360 度全景影像、前排座椅通风 / 加热等配置。

▲ 图源 雷克萨斯

动力部分，新款雷克萨斯 LC 500h 运动版搭载 3.5 升 V6 混动系统，系统最大功率为 264 千瓦，0-100 公里 / 小时加速时间为 5 秒，最高车速 250 公里 / 小时。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。