2023 世界机器人大会在京开幕，以“开放创新 聚享未来”为主题

IT之家 8 月 16 日消息，2023 世界机器人大会今日在北京开幕，本次大会从 8 月 16 日开始至 22 日结束，大会主题为“开放创新 聚享未来”，包含论坛、博览会、机器人大赛等活动，由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办。

IT之家经过查询得知，大会设论坛、展览、大赛三大板块。其中论坛部分邀请了来自日本、德国、韩国、美国、加拿大等国家的学者分享各自机器人领域的最新研究成果和应用案例，参会专家代表将达到 320 位。

▲ 图源 2023 世界机器人大会 官方海报

展览部分，140 余家国内外机器人企业携近 600 件展品亮相展会，50 余款新品在本届博览会首发，“数量居历届之最”，涵盖产业链上下游各环节，产品类别更加多样，应用场景更加广泛，大会每天还将有 4000 余名来自全球的精英赛手同场竞技。

▲ 图源 2023 世界机器人大会 官方海报

工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏表示，推动机器人产业智能化发展，既是现代化产业体系的重要组成，又是加速各产业现代化进程的助力器。

▲ 图源 2023 世界机器人大会 官方海报

官方表示，据国际机器人联合会显示，2022 年全球工业机器人新增装机量为 53.1 万台，我国装机量超过全球总量的 50%，连续 9 年位居世界首位。我国机器人产业韧性稳定向好，去年我国机器人全行业营业收入超过了 1700 亿，工业机器人产量为 44.3 万套，服务机器人产量达到了 645.8 万台。

官方同时表示，今年上半年，我国机器人产业整体保持稳定增长态势，工业机器人产量达到了 22.2 万套，同比增长了 5.4%；服务机器人产量达到了 353 万套，增长了 9.6%。但也要看到，我国机器人产业发展仍然面临着基础性不足、高端产品性能不完善、应用潜力尚未充分释放等问题。

中国科学技术协会科学技术创新部副部长许光洪表示，今年将同各方一道，共同将 2023 世界机器人大会打造成“四个平台”，即服务于广大科技工作者交流世界科技前沿与发展趋势的学术平台，展示机器人科技成果与产业创新的科创平台，传播科技知识与创新精神的科普平台，倡导开放、信任、合作的国际交流平台。

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