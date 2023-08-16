经典游戏《吸血鬼幸存者》即将登陆任天堂 Switch 平台，449 日元

IT之家 8 月 16 日消息，《吸血鬼幸存者》是一款由 poncle 开发并发行的结合了哥特式恐怖和肉鸽元素的 Rogue 弹幕射击游戏。

本作此前已登陆 PC、XSX、Xbox One、iOS 以及安卓平台，8 月 17 日正式登陆任天堂 Switch 平台，目前 eShop 显示为 449 日元（IT之家备注：当前约 23 元人民币，还有两个 179 日元的 DLC），需要 404MB 空间。

作为对比，这款游戏目前在 Steam 国区定价为 25 元，全体好评率达到了 98%。

值得一提的是，《吸血鬼幸存者》还将于 8 月 17 日免费更新 COUCH CO-OP 玩法，也就是本地合作模式发布，可以让大家能够与好友一同畅玩，包括所有更新和 DLC。另外，你也可以在单人和合作模式之间跨关卡无缝切换，解锁成就等等。

《吸血鬼幸存者》是一款 Roguelike 清版电子游戏，由 Luca Galante 开发和发行。它于 2021 年 12 月 17 日作为抢先体验版发布。玩家控制一位自动攻击的角色，同时对抗一波又一波的敌人。

这款独立游戏曾击败《艾尔登法环》（Elden Ring） 和《战神：诸神黄昏》（God of War Ragnarok），获得英国电影学院奖（BAFTA）最佳游戏奖。

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