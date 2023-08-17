Steam Remote Play 远程游戏现已支持 4K

IT之家 8 月 17 日消息，Steam 提供一项名为 Steam Remote Play 的服务，可以让用户将电脑上的游戏通过网络传输到手机、平板、笔记本等设备上进行游玩。此外，还有一项名为 Steam Remote Play Together 的服务，可以让用户邀请没有购买游戏的朋友一起在线进行多人游戏。

近日 Valve 发布了 Steam 客户端测试版更新，为 Steam Remote Play 服务增加了一个期待已久的功能：4K 支持。这意味着用户可以在 Steam Remote Play 时享受到更高清晰度的画面，而且不需要自己调整复杂的设置。更新还提供了一系列预设选项，让用户可以根据自己喜欢的游戏找到最合适的高分辨率设置。

这一更新让用户可以在 Steam Remote Play 时充分利用高端的外设，比如 4K 显示器。不过，要使用 4K 支持，用户需要有足够快速和稳定的网络连接。

这次更新还包括了一些其他的新功能和修复，比如允许用户调整设置窗口的大小、优化了返回按钮的可靠性、修复了一些游戏安装和界面方面的问题等。此外，Steam 还增加了对印度尼西亚语言的支持。

这个更新目前只是一个测试版，可能还存在一些问题。如果用户想要尝试这个更新，需要在 Steam 客户端中选择参与测试版。

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