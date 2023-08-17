联想集团 Q2 营收 129 亿美元同比下降 24%，中国市场收入同比下跌 29%

IT之家 8 月 17 日消息，联想集团今日发布截至 2023 年 6 月的第二季度（第一财季）公告，Q2 营收 129.0 亿美元（IT之家备注：当前约 942.99 亿元人民币），预估 137.6 亿美元，同比下降 24%；净利润 1.765 亿美元（当前约 12.9 亿元人民币），预估 2.35 亿美元，同比下降 66%。

联想集团表示，收入同比下降的原因是“清理渠道过剩存货”。此外，管理层成功使经营费用同比减少 11%，逐歩实现节省 8.5 亿美元（当前约 62.13 亿元人民币）的目标。

从具体业务来看，由个人电脑、平板电脑、智能手机及其他智能设备业务组成的智能设备业务集团，其收入同比下降 28%。回顾期内的经营溢利下降 39% 至 6.5 亿美元（当前约 47.52 亿元人民币）。

从区域来看，联想集团在美洲的收入同比下降幅度低于集团平均水平，为 21%。尽管智能设备业务集团收入录得同比双位数跌幅，但北美的存货水平已恢复至疫情前水平。联想集团在亚太区（不包括中国）的收入下降 17%，在欧洲 — 中东 — 非洲市场的收入同比下降 29%。

联想集团在中国的收入同比下跌 29%，主要由于个人电脑及基础设施业务需求放缓所致。

展望未来，联想集团称个人电脑业务在 2023 年下半年稳步增长，已准备就绪实现同比复苏。由于围绕个人电脑的数字生活日趋普及，全球个人电脑市场的整体潜在市场短期内将回到疫情前水平，长远或在结构上保持高于疫情前的水平。

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