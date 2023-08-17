蔚来 ET5 旅行版车型更名 ET5T，定位扩大至主流家庭用车市场

IT之家 8 月 17 日消息，工信部日前发布申报第 374 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》车辆变更扩展产品公示清单，蔚来 ET5T 车型尾标拓展相关信息位列其中。

蔚来官方表示，在上市时以“ET5 旅行版”命名的车型现正式更名为“ET5T”，今后用户购买 ET5T 可选装不同样式的尾部字标。

IT之家查询发现，蔚来官网已将“ET5 旅行版”改名为“ET5T”。蔚来方面表示，用 ET5T 替换“旅行版”这一车型代称，蔚来希望这款车面向更大的主流家庭用车市场，而不只是旅行车这一细分市场。

蔚来 ET5 旅行版于 6 月 16 日起开启交付，售价 29.8 万起，号称是“全球首款智能电动旅行车”，车身采用旅行版造型，车顶线条大幅向后延伸至尾翼，大倾斜的 D 柱配合扰流板设计，支持选装电动拖车钩以及车顶行李箱 / 车顶帐篷等配件。

新车长宽高分别为 4790/1960/1499mm，轴距为 2888mm，轮圈尺寸为 19 英寸 / 20 英寸，行李箱常规容积 450L，最大容积达 1300L；而且后排座椅纵向空间达 1857mm，第一排内部横向宽度达 1542mm，第二排内部横向宽度达 1498mm。

动力方面，蔚来 ET5 旅行版将沿用 ET5 轿车的配置，搭载前 150kW 感应电机、后 210kW 永磁 / 同步电机，系统总功率 360kW，峰值扭矩 700N・m；内置 75kWh / 100kWh 电池，CLTC 标准续航最高可达 710km。

蔚来 ET5 旅行版上市一个半月，销量已超 4500 台，更名后有望覆盖更多市场人群。

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