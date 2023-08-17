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小度青禾学习手机 W30 博学版上架：搭载文心大模型，支持应用管控 / 实时定位

2023/8/17 13:40:08 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 17 日消息，小度京东自营旗舰店 8 月 16 日上架了一款新机 —— 小度青禾学习手机 W30 博学版。

该机预售价 2199 元，付 100 元定金可抵 300 元，预估到手价为 1999 元，8 月 23 日 20:00 支付尾款，预计最晚 8 月 24 日 20:00 发货。IT之家整理该机配置如下：

  • 支持应用管控：所有 App 安装都可经由家长控制，各 App 可设置允许 / 禁止 / 限时使用，超出使用时长将自动禁用。

  • 支持手机使用时间管控：设定每天允许、禁止使用手机的时间段，禁用时间内手机自动进入锁屏状态，如上学时间、睡觉时间设置为禁用，允许放学后使用。

  • 搭载百度文心大模型：提供有 AI 讲题老师、AI 作文老师、AI 口语老师等功能，可讲解错题、批改作文、指导英语口语发音表达，乃至针对学习薄弱点进行指导、诊断和优化。

  • 定位功能：可同时显示家长和孩子的定位，并提供一键导航功能，以及离校提醒和全天足迹功能。

  • 屏幕：分辨率 1080*2388，号称搭载“16 重护眼黑科技”，配备矫正姿势、时长管控和舒适光线调节功能。

  • 性能：8 核 64 位“强劲处理器”，8+256GB 内存 / 存储组合，5000 万像素 + 200 万像素景深摄像头，800 万像素前摄。

  • 电池容量：5000mAh

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