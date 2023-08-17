亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂船“海洋石油 122”建造完工，可连续运行 15 年不回坞

IT之家 8 月 17 日消息，据 CCTV4 官方公众号发文表示，我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油 122”浮式生产储卸油装置今日在青岛完成船体建造，标志着“我国深水超大型海洋油气装备研发制造能力实现突破”。

▲ 图源 CCTV 4 官方公众号

IT之家经过查询得知，“海洋石油 122”由船体和甲板上的功能模块组成，最大直径约 90 米，主甲板面积相当于 13 个标准篮球场，最大排水量达 10 万吨，最大储油量达 6 万吨，可连续在海上运行 15 年不回坞。

官方表示，“海洋石油 122”采用新型的圆筒结构设计，相对传统的船型结构，具有钢材用量少、整体稳定性好、抵御恶劣海况能力强等特点，有效提高经济适用性。

▲ 图源 CCTV 4 官方公众号

为适应恶劣海况，“海洋石油 122”船体采用了双层底设计，由 123 个分段组成，包括 41 个独立舱室，总重达 27000 吨，由于船体均为异形分段，各分段重心、安装等相互制约，船体合龙后主尺寸公差需要控制到 25 毫米以内，对空间规划、设备管线布置、精度控制等提出挑战。

“海洋石油 122”下一步将进入总装集成阶段，明年建成后将服役于珠江口盆地的流花油田，为我国深水油气田经济高效开发提供全新选择。

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