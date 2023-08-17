“风华 2 号”国产显卡正式进入商业阶段，芯动科技宣布与卓怡恒通达成合作

IT之家 8 月 17 日消息，去年芯动科技推出了风华 2 号 GPU，号称“国产 4K 级显卡”，芯动科技在今年 5 月于全国科技活动周暨北京科技周活动中展示了该显卡，并进行了“重度渲染场景测试”。

据卓怡恒通官方公众号报道，芯动科技与卓怡恒通日前达成战略合作，围绕桌面计算和工控等多领域展开“全方位深度合作”，双方基于成功的合作基础，携手在多领域获得一批项目订单。

▲ 图源 卓怡恒通官方公众号

卓怡恒通表示，系列旗下“商用产品”将搭载芯动科技“风华 2 号”GPU，官方宣称“可为客户提供行业领先的性能、功耗解决方案，赋能办公桌面、笔记本、工控机系统等诸多领域应用，在宽温范围之内、复杂工控环境下，均能表现上佳”。

▲ “风华 2 号”相关参数

IT之家经过查询得知，“风华 2 号是一款集超低功耗、强渲染、4K 高清三屏显示、4K 视频解码及智能 AI 计算于一体的桌面和笔记本 GPU”，实现了多个自研技术的创新突破，像素填充率为 48GPixel / 秒，FP32 浮点算力为 1.5TFLOPS，在麒麟操作系统下风华 2 号 GLmark2 基准测试实测评分超过 6500。

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