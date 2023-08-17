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零刻 SER6 MAX 迷你主机上架：可选 R7 7735HS / R9 6900HX，2199 元起

2023/8/17 16:21:01 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 17 日消息，零刻此前公布的 SER6 MAX 迷你主机现已上架，可选 R7 7735HS 处理器和 R9 6900HX 处理器，准系统售价分别为 2199 元和 2299 元。

IT之家附零刻 SER6 MAX 迷你主机介绍如下：

据介绍，SER6 MAX 默认 54W 性能释放，可在 BIOS 解锁到 65W 的性能释放。此外，它还拥有全新的外观、结构和接口。

散热方面，SER6 MAX 采用了定制的大面积 VC 均热板。VC 均热板具有快速热扩散功能，能够迅速导出和扩散热量，实现整体快速均温，有效避免热量积聚。均热板的散热表面积更大，能够覆盖关键部件，如处理器和供电模块等。

供电方面，SER6 MAX 也采用了 GTR7 上的磁吸电源设计，配备 4+2+1 的电源供电模块，既保证了后面板空间充足，又能为主机提供稳定高效的 120W 供电。

接口方面，SER6 MAX 两个后置双满速 USB4 全功能接口，每个接口提供 40Gbps 的传输速度，并支持 PD3.0 100W 反向供电，DP1.4 视频协议等。

京东零刻 SER6 MAX 7735HS 准系统 (无内存硬盘系统) 券后 2199 元领 399 元券

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