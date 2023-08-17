机构预估今年手机出货量创十年新低，苹果有望问鼎出货量第一宝座

IT之家 8 月 17 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，预估 2023 年全年智能手机出货量为 11.5 亿部，同比下降 6%，为十年来最低。

报告称北美市场依然是全球经济复苏的主要拖累因素，今年上半年经济下滑幅度达到两位数。

北美市场尽管就业市场走强，通胀率下降，但消费者对升级设备犹豫不决，延长了设备更换周期。

北美研究总监 Jeff Fieldhack 表示：“目前统计数据表明，美国所有运营商今年的用户设备升级率创历史新低。”

报告中也坦言看好苹果公司未来的表现。IT之家在此附上 Fieldhack 的观点如下：

我们正饶有兴趣地关注第四季度表现。iPhone 15 系列正加速吸引高端客户；而 iPhone 12 系列的走量，以及丰富的折扣活动，有望推动苹果 iPhone 的业务营收。 假设苹果没有像去年那样遇到生产问题，苹果公司有望成为全球年出货量第一的手机厂商。

报告也表示当前智能手机市场中，高端和超高端手机市场成为主要驱动力，有利于苹果公司进一步发展。

该机构还预测苹果 iPhone 今年在美国等市场的表现，可能标志着“苹果时代”的到来，首次问鼎全球手机年出货量第一宝座。

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