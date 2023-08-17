vivo Y77t 手机上架官网：Y78 改名而来，1499 元起

IT之家 8 月 17 日消息，vivo 官网现上架了一款 vivo Y77t 机型，型号（V2278A）与 5 月发布的 vivo Y78 以及 Y78m 完全相同，配置几乎没有任何区别，但同存储容量有所降价。

Y77t（12GB+256GB）：1699 元

Y77t（8GB+256GB）：1499 元

Y78（12GB+256GB）：1999 元

Y78（8GB+256GB）：1699 元

Y78（8GB+128GB）：1399 元

Y78m（12GB+256GB）：1999 元

该机搭载了联发科天玑 7020（IT之家注：930 改名）芯片，支持 1TB 内存卡拓展，内置 5000mAh 电池，支持 44W 快充。

这款手机采用了 6.64 英寸 2388*1080 分辨率 120Hz 刷新率 LCD 直屏，触控采样率 240Hz，支持 DC 调光。

其他方面，它采用了 50+2MP 后置双摄，前置 8MP 自拍镜头，基于侧边指纹识别，保留了 3.5mm 耳机孔，支持蓝牙 5.3，皓夜黑型号厚度为 7.98mm，凤羽金、玉瓷青配色为 8.07mm，重 190g。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。