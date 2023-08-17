长安汽车与百度签署战略协议，将基于文心大模型展开深入合作

IT之家 8 月 17 日消息，据机械工业研究院旗下“智能制造 IMS”官方公众号消息，重庆长安汽车股份有限公司昨日与百度签署战略合作协议，双方将在云计算、人工智能、大数据和物联网等领域进行深度合作，助力长安汽车向智能低碳的出行科技公司转型。

▲ 图源 “智能制造 IMS”官方公众号

官方表示，“双方将基于百度领先的文心大模型能力，在研产供销服等多领域探索合作，帮助长安汽车进一步提升智能化水平”。

IT之家同时从官方消息中得知，长安汽车和百度共建的长安汽车智算中心也在目前正式揭牌。该“智算中心”基于百度智能云的百舸・AI 异构计算平台，计算能力达到了 142 亿亿次 / 秒，在支持智能网联与自动驾驶研发等相关业务时，模型训练速度最高提升 125 倍。

长安汽车副总裁张晓宇表示：“当前，数字化正在成为驱动产业变革的新动能，汽车行业迎来新的发展契机。百度在智能计算、算法、大模型等领域有领先的技术能力。今天的签约，有助双方向下一步的深度合作进行探索”。

百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示，“今天的汽车正在越来越像一个生活空间，对智能技术的需求越来越强烈。今天百度和长安的战略合作将是一个很好的契机，基于长安的丰富场景和百度多年的技术积累，双方未来可以创造更多新价值”。

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