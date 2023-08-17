昌景黄高铁正式接入国家“八纵八横”高铁网，衔接国内多条干线铁路

IT之家 8 月 17 日消息，据南昌晚报官方公众号消息，新建南昌景德镇黄山高铁引入横岗站改工程 Ⅰ 级封锁施工已在今天凌晨 3 时 50 分圆满结束，这标志着昌景黄高铁正式接入国家“八纵八横”高速铁路网。

▲ 图源 南昌晚报官方公众号

官方表示，此次站改施工完成，为今年年内昌景黄高铁具备开通运营条件，贯通既有杭黄铁路奠定了基础。横岗站更名为南昌南站（以下统称“南昌南站”），原南昌南站更名为青云谱站。

IT之家经过查询得知，南昌南站位于江西省南昌县，处于国家“八纵八横”高速铁路网的“京港通道”，衔接京九铁路，杭昌、昌赣、沪昆高铁及昌福铁路 5 条干线铁路。

▲ 图源 南昌晚报官方公众号

官方宣称，为安全优质高效完成此次站改任务，中国铁路南昌局集团有限公司成立施工领导小组，统筹协调 16 家站段及参建单位共计 1500 余人参与施工。

这次站改通过线路拨移、插铺道岔、信号软件换装等施工，将新建昌景黄高铁接入南昌南站，以此联通京九铁路、沪昆高铁、京港高铁、昌福高铁，东接京福高铁和杭黄高铁。

据悉，昌景黄高铁起自江西南昌经景德镇终至安徽黄山，正线全长 289.9 公里，设计时速 350 公里，其中江西段 200.3 公里，线路多次跨越大江大湖，横跨鄱阳湖平原，贯穿黄山山脉。

铁路部门表示，该条铁路建成通车后，将串起皖赣两省“名城、名镇、名湖、名山”等丰富文旅资源，形成江西连通长三角的又一条高铁大动脉，对优化区域综合交通结构、构建现代综合交通运输体系，助力赣东北地区县域旅游经济发展，加快江西融入长江经济带发展战略具有重要意义。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。