极石 01 官宣 8 月 22 日发布，定位户外家庭豪华 SUV 车型

IT之家 8 月 17 日消息，极石汽车今日宣布将于 8 月 22 日晚上 8 点推出旗下首款车型 —— 极石 01，品牌口号“爱家，爱户外，爱每一次出发”。

据介绍，这款新车将会是一款“为户外而生的家庭豪华 SUV”。

根据此前工信部给出的申报图来看，这款车型采用了“北京汽车制造厂”以及“石头 01”的尾标（IT之家注：极石汽车跟石头科技没有关系），现在可能已经换成“极石 01”。

新车采用增程式插电混合动力，定位中大型 SUV，车身线条相当方正硬朗。

其长宽高分别为 5050mm（不含备胎）或 5295mm（含备胎）、1980mm 和 1869mm，轴距为 3010mm，额定载客数量为 6 人或 7 人，最高车速为 190km/h。

作为参考，理想 L8 的长宽高分别为 5080*1995*1800mm，轴距为 3005mm，最高车速为 180km/h。

这款车型采用了双色车顶设计，以及大尺寸的保险杠和下包围，尾部可选外挂备胎，整体气质极其“硬核”，与路虎卫士 110 颇有几分神似。此外，新车轮胎规格为 275/45 R21（21 英寸）。

动力方面，新车将搭载绵阳新晨动力的 B15F 的 1.5T 发动机，将作为增程器使用。其排量为 1496ml，最大功率 112kW。

新车采用前后双驱动电机，前者为 150kW，后者为 200kW；搭载 56.01kWh 三元锂电池（宁德时代子公司江苏时代生产）。

从官方给出的图纸我们可以看到，熙初年提供了两种座椅布局，七座版采用的是 223 的布局，保障的二排舒适性的同时还有一个应急的空间；六座版能看到第二排是豪华座椅，相信舒适度会非常不错。

内饰部分，新车采用了十分独特的设计，包括当下十分受欢迎的“大屏幕”“大沙发”，虽然没有副驾娱乐屏，但是有后排娱乐屏。

此外，新车挡把采用了传统的设计，中控屏 UI 非常简洁；下方还有两个放手机的位置，预计会支持无线充电功能。

从图中还能够看到，新车车顶配有一个激光雷达，并且在车侧还有激光雷达，所以这款车的高阶辅助驾驶版本会有三个激光雷达，预计会有不错的智驾能力。

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