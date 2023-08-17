科沃斯发布 DEEBOT X2、AIRBOT Z2 机器人，5399 元起

IT之家 8 月 17 日消息，科沃斯今晚举行了 2023 科沃斯战略新品发布会，推出了地宝、窗宝、沁宝系列新品，并宣布胡歌成为科沃斯机器人全球品牌代言人。

科沃斯首款方形扫拖机器人 DEEBOT X2 定价 5399 元，DEEBOT X2 PRO 为 5999 元；科沃斯多功能空气净化机器人 AIRBOT Z2 为 7999 元；科沃斯基站式擦窗机器人 WINBOT W2 定价暂未公布，仅透露 2023 年 12 月上市。

科沃斯地宝 DEEBOT X2 采用全新方形机身设计，厚 95mm，宽 350mm，能够出入家具底部等低矮空间、桌椅之间等狭窄通道，吸力为 7500Pa（IT之家注：Pro 版为 8000Pa），拥有 20cm 宽滚刷，可实现 99.77% 单位面积清洁，支持 15mm 拖布抬升、自动洗拖布、自动集尘、基站自清洁等十大功能，而且底座可手动拆卸。

据介绍，科沃斯地宝 X2 引入了全新自研的“家居图谱”技术，首次使用“无人驾驶级”半固态激光雷达，结合 AI 强化学习算法，能够实现精准路线导航规划，还带来了全新的 YIKO 2.0 智能语音助手，支持四川话及粤语方言对话。

它还搭载了科沃斯自研的“AINA 模型”，搭载 5TOPS 算力的地平线旭日 3 AI 芯片，升级 AIVI 3D 2.0+RGBD 传感器，首次引入“动态避障”，帮助扫地机器人在导航、避障和语音助手上等核心功能上提升。

科沃斯沁宝 AIRBOT Z2 拥有 4 倍除醛效率，支持全屋净化自动巡航，拥有五重空气焕活系统，还有专属宠物除毛滤芯，净化相同空间仅需一半时间，颗粒物净化效果相当于 1500CADR 值。

此外，它还有 YIKO 语音 2.0、3D 地图 2.0、TrueMapping 2.0 全局规划、dToF 传感器等，拥有 AIVI 3D 多维感知避障系统。据称，沁宝不仅能有效净化 TVOC、过敏原、病菌，还具有无雾加湿、自然吹风等功能。

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