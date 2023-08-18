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山灵 CD80 / CA80 “时光机” CD 机今日开售，1980 / 2998 元

2023/8/18 9:55:54 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 18 日消息，山灵推出 CD80 / CA80 两款 “时光机”CD 机，目前已上架电商平台，售价 1980 元 / 2998 元。

IT之家汇总两款 CD 机参数信息：

山灵 CD80 CD 机

山灵 CD80 CD 机采用复古的外观设计，三围尺寸 250x205x52mm；搭载君正 X1000 主控芯片、飞利浦伺服系统三洋 HD860 光头、ES9219MQ DAC 芯片、RT6863 独立放大芯片，支持连接手机 App。

该款 CD 机支持 CD、U 盘以及蓝牙输入，支持 3.5mm 耳机孔、RCA 以及光纤输出，支持蓝牙 5.0 连接，LADC、AAC、SBC 输入。

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山灵 CA80 CD 机

山灵 CA80 CD 机同样采用复古的外观设计，三围尺寸 250x205x52mm，内置 ICEpower 100AS2 数字功放，支持 100W@4Ω 的输出功率和高低两档增益调节。

该款 CD 机搭载君正 X1000 主控芯片、飞利浦伺服系统三洋 HD860 光头、ES9219MQ DAC 芯片、RT6863 独立放大芯片，支持连接手机 App；支持 CD、U 盘、蓝牙以及 RCA 输入，支持 3.5mm 耳机孔、RCA 以及光纤输出。

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