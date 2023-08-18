英伟达赚翻了，消息人士称 H100 GPU 的成本仅为售价的近 1/10

IT之家 8 月 18 日消息，随着 AI 大模型的爆火，英伟达的 GPU 供不应求，外媒此前表示英伟达的订单迅速增加，乃至已经排到 2024 年。
其中，性能最强的 AI 训练 H100 GPU 更是成为抢手货，外媒 Tomshardware 报道，英伟达今年内计划出售超过 55 万块 H100 加速卡，不过这种说法还没有被得到英伟达证实。
根据 Barron's 的资深作家 Tae Kim 估计，英伟达正从这一浪潮中获得巨大利益，有可能打破所有纪录。
Tae Kim 表示，消息人士向投资银行公司的 Raymond James 透露，H100 GPU 的成本为 3320 美元（IT之家备注：当前约 24236 元人民币），而该公司以 25000 至 30000 美元（当前约 18.3 至 21.9 万元人民币）的价格出售这些 GPU。
虽然说这一说法可能没有考虑到其他成本，不过仅从生产成本 / 售价比来看，英伟达 H100 GPU 就是一个“超级大金矿”。
得利于产业对英伟达 GPU 的需求，知名投行摩根士丹利此前表示，芯片制造商英伟达将从 AI 领域的“巨大变化”中受益。而英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在本月初于洛杉矶的 SIGGRAPH 大会上发表了主题演讲，他表示，该公司在 2018 年做出了一个关乎生死存亡的商业决定，把一切都押在了 AI 上。
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