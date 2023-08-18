英伟达赚翻了，消息人士称 H100 GPU 的成本仅为售价的近 1/10

IT之家 8 月 18 日消息，随着 AI 大模型的爆火，英伟达的 GPU 供不应求，外媒此前表示英伟达的订单迅速增加，乃至已经排到 2024 年。

其中，性能最强的 AI 训练 H100 GPU 更是成为抢手货，外媒 Tomshardware 报道，英伟达今年内计划出售超过 55 万块 H100 加速卡，不过这种说法还没有被得到英伟达证实。

▲ 英伟达 H100 GPU

根据 Barron's 的资深作家 Tae Kim 估计，英伟达正从这一浪潮中获得巨大利益，有可能打破所有纪录。

Tae Kim 表示，消息人士向投资银行公司的 Raymond James 透露，H100 GPU 的成本为 3320 美元（IT之家备注：当前约 24236 元人民币），而该公司以 25000 至 30000 美元（当前约 18.3 至 21.9 万元人民币）的价格出售这些 GPU。

虽然说这一说法可能没有考虑到其他成本，不过仅从生产成本 / 售价比来看，英伟达 H100 GPU 就是一个“超级大金矿”。

得利于产业对英伟达 GPU 的需求，知名投行摩根士丹利此前表示，芯片制造商英伟达将从 AI 领域的“巨大变化”中受益。而英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在本月初于洛杉矶的 SIGGRAPH 大会上发表了主题演讲，他表示，该公司在 2018 年做出了一个关乎生死存亡的商业决定，把一切都押在了 AI 上。

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