九号公司推出 Segway 储能电池 Cube 系列： 2200W 输出，3999 元起

IT之家 8 月 18 日消息，九号公司推出 Segway 储能电池 Cube 系列，目前已上架电商平台，预售价 3999 元起。

IT之家汇总该系列户外电源参数信息：

Segway 储能电池 Cube 系列有 1000 和 2000 两种款式可选，分别对应 1 度电和 2 度电，重量约为 16.1Kg / 26.1Kg，额外支持电量扩容，最高 5 度电；外壳采用镁合金 AM60B 材料做骨架，内部电池包支持 IPX6 级别防水。

输出方面，该款户外电源支持 2200W 输出功率，可智能调节至 4400W 输出，支持 100W USB-C 快充；输入方面支持 1650W AC 输入，据官方介绍 1.2 小时即可充满电、800W 光伏充电、AC+DC 同时输入。

其他方面，该款户外电源采用 UL 认证 LiFePO4 动力电芯，支持多电池模块智能均衡调度，具备 UPS 不间断电源功能，切换时间小于 0.02s；可连接手机 App，实现远程控制。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。