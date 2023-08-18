2023 成都世界科幻大会吉祥物“幻熊科梦”公布，上线对话节目《雨果 X 访谈》

IT之家 8 月 18 日消息，2023 成都世界科幻大会吉祥物 ——“幻熊科梦”公布，并邀请《三体》三部曲内容开发和商业衍生的全球独家版权方三体宇宙作为“2023 成都世界科幻大会特邀 IP 合作伙伴”，上线对话节目《雨果 X 访谈》。

2023 成都世界科幻大会公众号表示，大熊猫身上的“巡航者”机甲，致敬经典科幻作品《2001 太空漫游》电影中的飞船，有着流线型风格和细腻金属质感。“星云能量”和“日耀神经传输器”，设计灵感分别来自成都世界科幻大会场馆与金沙遗址的太阳神鸟图腾。头上的“银叶脉络科技旋钮”，灵感源自银杏叶，是机甲的核心控制器。“幻熊科梦”手持的“创生之杖”，灵感来自于三星堆的金杖文物和竹子；手杖上的那只“星域信使”，源于三星堆的青铜鸟。

在本次世界科幻大会中，将推出一系列吉祥物的周边产品，包括玩具、公仔、包袋、文具等。接下来，组委会将在 2023 成都世界科幻大会国内外官方社交媒体上征集意见，为吉祥物定下最终的名字。

IT之家注：世界科幻大会始创于 1939 年，由世界科幻协会 (WSFS) 主办，每年一届，迄今已举办 79 届，是全球规模和影响力最大的国际科幻盛会，其颁发的“雨果奖”为世界科幻大奖，被誉为“科幻界的诺贝尔奖”。

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