消息称比亚迪将进军保险行业：易安财险公众号更名比亚迪财险

IT之家 8 月 18 日消息，比亚迪此前斥资 36 亿元收购易安财险，IT之家今年 5 月曾报道，彼时银保监会官网公布批文显示，同意比亚迪股份有限公司（下称比亚迪）控股子公司比亚迪汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司（下称易安财险）10 亿股股份，持股比例为 100%。

昨日，易安财险公众号正式更名为比亚迪财险，公众号简介宣称，“比亚迪保险以客户为中心，致力于运用互联网思维，提供个性化、差异化风险保障方案”，这意味着比亚迪已正式进军到了保险行业。

▲ 图源 易安财险 官方公众号

今年 6 月，在比亚迪 2022 年度股东大会上，比亚迪董事长王传福曾表示，比亚迪进入新能源汽车保险行业，将利用技术、销售、用户等方面的积累，在费用节俭、科学理赔等方面赋能。

今年 7 月，比亚迪财险发布变更注册资本的信息披露公告，公司拟增资 30 亿元，本次增资由现有股东比亚迪汽车工业有限公司出资，增资后，比亚迪财险注册资本将达到 40 亿元，现有股东持股比例保持 100% 不变。

易安财险此前是“国内四家专业互联网保险公司之一”，在 2016 年 2 月成立，注册资本金 10 亿元，2022 年 6 月 29 日，银保监会批复同意易安财险破产重整，去年 7 月 15，易安财险获批进入破产重整程序，成为了国内首家破产重整的财险公司，比亚迪方面则提交了重整投资方案。

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