IT之家 8 月 18 日消息，Pokemon 宝可梦发文宣布，演员、歌手 UNIQ-王一博成为宝可梦集换式卡牌游戏首位代言人。“剑 & 盾”系列全新补充包“浓墨重彩”今日发售。

同时，“2023 宝可梦卡牌大师赛・深圳”将于 9 月 16-17 日在深圳举办。本次大师赛・深圳的公开组比赛将首次以团队赛形式进行。战队创建、赛事报名可通过即将于“宝可梦卡牌会员”小程序上线的战队功能进行操作 8 月 19-21 日 12:00 期间，战队功能将开启测试。

IT之家注意到，宝可梦集换式卡牌游戏简体中文版于 10 月 28 日在国内发售，首批卡牌为【宝可梦：太阳 & 月亮】系列，发售商品包括宝可梦卡牌起始卡组【横空出世 GX】以及【赫】、【苍】、【泽】3 款宝可梦卡牌补充包。

宝可梦集换式卡牌游戏（英文名称 Pokémon Trading Card Game，也可简称为 Pokémon Card Game 或者 PTCG），它是以游戏软件《宝可梦》系列作为世界观的对战型集换式卡牌游戏。 宝可梦卡牌自 1996 年推出以来便风靡全球，玩家可通过卡牌收集、卡组构筑、对战、参加官方活动等获得多种多样的娱乐体验。 起始卡组 起始卡组包含预先构筑好的随机卡组一套（内含 60 张卡牌），玩家购买后即可使用该起始卡组进行对战。 补充包 无论是从未接触过宝可梦卡牌的新手训练家，还是沉浸多年的熟练训练家，补充包都非常适合入手。 补充包分为【补充包 5 张装】以及【补充包 25 张装】两种规格，分别随机封入 5 张以及 25 张宝可梦卡牌。

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