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森海塞尔 TVC2-C 电视清听耳机上市：售价 3199 元，5 种语音清晰度

2023/8/18 15:45:28 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 8 月 18 日消息，森海塞尔官方宣布，TVC2-C 电视清听耳机现已正式上市，售价 3199 元。

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据官方介绍，这款耳机可以让用户更轻松清晰地听见电视里的声音，支持 5 种语音清晰度选项，用户可根据实际情况进行选择，实现至高 20dB 的高频提升。此外，该耳机还支持全新环境感知功能，一键启用后可“清晰听见电视，同时听到周围的声音”。

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TVC2-C 耳机除了可以通过发射机连接到电视上外，也可以直接通过蓝牙连接用户的手机、平板电脑或笔记本电脑等智能设备上，发射机可以连接多台耳机设备。

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其他方面，TVC2-C 耳机采用真无线佩戴方式，单个耳机重 6.9 克，3 种尺寸的硅胶耳垫和飞鳍。该耳机通过发射机续航达 15 小时，通过蓝牙续航 12 小时，官方宣称“充电 5 分钟，可听音 1 小时”，支持 Qi 无线充电。

用户可下载免费应用程序 TV CLEAR 使用“查找我的耳机”功能，开启后耳机便会发出声音，方便用户查找。此外，用户还可以根据个人喜好。自定义触控功能等。

IT之家附连接示意图：

京东森海塞尔 TVC2-C 电视清听耳机 3199 元直达链接

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关键词：森海塞尔电视清听耳机

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