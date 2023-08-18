历经多次易手，SUSE 宣布将被最大股东 Marcel 私有化

IT之家 8 月 18 日消息，SUSE 多年来历经多次易手，从最初的独立公司到二十年前被 Novell 收购。过去十年间，SUSE 在 Attachmate、Micro Focus 和 EQT Partners 之间不断易手，并于 2021 年在法兰克福证券交易所上市，而当下 SUSE 发布新闻稿，宣称其将被最大股东 Marcel 私有化。

▲ 图源 SUSE 官网新闻稿

作为 SUSE 最大的股东，Marcel LUX III SARL (Marcel) 正计划将 SUSE 公司私有化，并试图令其从法兰克福证券交易所退市。

据悉，SUSE 将与一家非上市卢森堡实体合并。马塞尔目前持有 SUSE 79% 的股份。那些不想出售公司股份的 SUSE 现有股东可以继续投资于作为私营实体的 SUSE。

在将 SUSE 私有化的过程中，EQT Private Equity / Marcel 提出了每股约 16 欧元（IT之家备注：当前约 127 元人民币）的价格，比今天 SUSE 的股价高出约 67%。

SUSE 的管理委员会和监事会支持公司退市，其表示这将使 SUSE 能够全力专注于其运营重点和长期战略的执行。为此，SUSE 与 Marcel 签订了《交易框架协议》（TFA），以促进交易，包括支付中期股息。中期股息将在要约结算前支付给所有股东，并将使 Marcel 能够为其根据要约购买 SUSE 股份及其产生的某些交易成本提供资金。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。