研究人员开发出新型铝离子电池：寿命更强、容量更大

IT之家 8 月 18 日消息，日前有研究人员利用一种有机氧化还原聚合物，开发出了一种铝离子电池正极材料，这种材料制作的电池容量高于传统石墨电池，IT之家注意到，当下这种电极材料已经成功地进行了 5000 次充电循环，并在 10 度温度下保持了 88% 的容量，这标志着铝电池开发取得了重大进展。

乌尔姆大学的 Birgit Esser 博士、弗莱堡大学的 Ingo Krossing 博士和 Anna Fischer 教授领导的研究小组日前进行了这一研究，并取得了上述进展，研究成果发表在《能源与环境科学》（Energy & Environmental Science）杂志上。

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据悉，研究小组开发了一种正电极材料，由一种基于吩噻嗪的有机氧化还原聚合物组成。在实验中，使用这种电极材料的“铝电池”存储的容量达到了以前从未达到的每克 167 毫安时（mAh / g）。研究人员据此表示，“这种有机氧化还原聚合物的容量已经超过了石墨”，有望在未来逐步替代相关电池材料。

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Birgit Esser 博士表示：“这种新研制的电极材料具有放电电压高、容量大以及在快速充电速率下寿命长的特点，这代表了‘可充电铝电池’开发领域的一大进步，同时也代表了先进且经济实惠的储能解决方案的一大进步。”

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