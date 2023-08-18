御风未来宣布其首架国产载人电动垂直起降飞行器 Matrix1 将进行首飞

IT之家 8 月 18 日消息，初创企业御风未来昨日宣布，其首架全国产电动垂直起降飞行器 Matrix 1 已完成各项地面测试，接近可飞行状态，不久将择期首飞。

御风未来表示，“最近几年，eVTOL 的研发取得重大进展，其使用纯电能源，起降不需要跑道，并且可以实现智能化全自主飞行，不需要飞行驾驶员。eVTOL 拥有的低碳环保、低噪声、高安全性等特点，使其被普遍认为是未来城市低空出行最好的交通工具”。

▲ 图源 御风未来 官方网站

御风未来同时声称，“今年和明年都被视为 eVTOL 的关键年份，业界有望迎来行业拐点，国内外多家公司目前都在加紧测试推进原型机首飞，御风未来希望尽快通过监管机构认证，成为正式 eVTOL 商业运营商”。

▲ 图源 御风未来 官方网站

▲ 图源 御风未来 官方网站

御风未来创始人兼 CEO 谢陵表示，“在相关政策的推动下，中国通用航空即将迎来变道超车的新机遇，国产大飞机 C919 商业化成功、中国培养了大量的懂适航和安全的飞机设计师，民航局适航审计部门也积累了更多的适航审定经验。最重要的是目前中国拥有全球最强大的新能源供应链，也就是电池、电机和电控。以上三点构成了中国通用航空在电动化领域变道超车新机遇。”

IT之家经过查询得知，御风未来 Matrix 1 是一款拥有 20 个旋翼的复合翼 eVTOL 飞机，使用纯电能源，采用 5 座载人设计、可高效飞行 250 公里、巡航速度达每小时 200km，主要用于解决城市内、城市间的短途空中出行需求。

御风未来表示，“在 M1 飞行器首飞成功后，这款飞机有望成为‘我国首架自主研发、全国产化的 2 吨级电动垂直起降飞行器’，在电动系统、飞控系统、复合材料等三个核心环节全部实现国产化，完成中国企业在全球 eVTOL 赛道“全国产化”里程碑式的突破”。

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