思科公布四季度财报：利润 40 亿美元，收获 5 亿美元 AI 订单

IT之家 8 月 18 日消息，思科日前公布了四季度业绩，尽管思科在业绩中对 2024 财年的全年预测喜忧参半，不过思科公司股价仍然在盘后交易中走高，思科的首席执行官 Chuck Robbins 在一份公布财报的声明中表示：

我们看到了稳固的客户需求，市场份额增加，并在人工智能、安全和云服务等关键领域进行了创新。这种势头让我们有信心抓住未来众多机遇。

▲ 图源 The Motley Fool 整理的思科四季度业绩

IT之家从思科的 2023 年四季度业绩中注意到，思科公布的第四财季净利润为 40 亿美元（IT之家备注：当前约 292 亿元人民币），营收为 152 亿美元，高于去年同期的 131 亿美元（当前约 956.3 亿元人民币）。

经股票薪酬和其他成本调整后，思科的每股收益为 1.14 美元（当前约 8.322 元人民币），高于去年同期的 0.83 美元（当前约 6.0589 元人民币），而思科公司全年收入增加 11%，达到 570 亿美元（当前约 4161 亿元人民币），是公司十多年来的最佳业绩。

思科首席财务官斯 Scott Herren 表示，2022 年前的积压订单发挥了作用，他表示，“在收入、净利润、每股收益、自由现金流等诸多方面，这都是一个创纪录的季度”。他补充说，思科已经收到了大约 5 亿美元（当前约 36.5 亿元人民币）的 AI 订单，可以在现有产品中构建人工智能相关功能。

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