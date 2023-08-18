长城炮第 50 万台整车 —— 纪念版车型 23 款越野炮珠峰版下线，首批限量 818 台

IT之家 8 月 18 日消息，长城汽车发文宣布，长城炮在长城汽车重庆智慧工厂迎来第 50 万台整车下线，成为首个突破 50 万的中国高端皮卡品牌。

IT之家注意到，此次下线的是长城炮 50 万台纪念版车型 ——23 款越野炮珠峰版，首批限量 818 台，这是是长城炮专门为纪念第 50 万台整车下线打造的限量车型。

23 款越野炮珠峰版搭载型号为 GW4C20B 的 2.0T 汽油发动机，最大净功率及相应转速为 140kW / 4000-5500r / min，最大净扭矩及相应转速为 360N・m / 1800-3600r / min，匹配 8AT 变速箱；车辆尺寸为 5444×1958×1893/1918mm，货箱尺寸 1520×1520×540mm，轴距为 3230mm。

该车支持全地形驾驶模式（2H、4H、4L、雪地、泥地、沙地），还支持智能巡航辅助、智能过弯、前碰撞预警、AEB 交叉路口辅助、智能速度辅助、智能前视等辅助驾驶功能；内部配备 12.3 英寸彩色触控屏、7 英寸彩色组合仪表、真皮方向盘。

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