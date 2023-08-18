科幻惊悚片《逃出白垩纪》8 月 23 日上线国内视频平台

IT之家 8 月 18 日消息，据 B 站消息，电影《逃出白垩纪》将在 8 月 23 日 16 点上线。

据IT之家此前报道，由《寂静之地》编剧团队打造的科幻惊悚片《逃出白垩纪》今年 3 月份在国内影院上映。目前，该片豆瓣评分仅 4.5。

该影片由索尼电影出品，讲述了因太空探索意外闯入 6500 万年前的史前地球，手握未来科技的现代人类遇上凶残野蛮的史前地球霸主的故事。该影片由好莱坞男演员亚当・德赖弗领衔主演，《蜘蛛侠》系列导演山姆・雷米担任制片人。

剧情方面，人类飞船遭遇未知小行星撞机坠落，意外闯入 6500 万年前的史前地球，“大叔萝莉”开启惊悚大逃生模式。伴随着一次太空探索任务，指挥官米尔斯（亚当・德赖弗 饰）驾驶的飞船意外遭遇小行星撞击，在反复紧急呼救未果的至暗时刻，飞船坠毁至一颗神秘天体。在三十余名船员中，唯有米尔斯和一个小女孩科亚（科洛・科尔曼 饰）幸存。令人没想到的是，这个神秘的天体竟然是 6500 万年前的史前地球。他们不得不穿过充满危险史前生物的未知环境，并携手开启惊悚大逃生模式。

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