《全面战争：战锤 III》游戏被指吃相难看，DLC 涨价至 25 美元

IT之家 8 月 19 日消息，《全面战争：战锤 3》游戏即将推出名为《Shadows of Change》DLC 游戏扩展包，但因为 DLC 调价问题引发玩家的强烈不满。

《Shadows of Change》DLC 带来 3 位新的传奇领主：奸奇的变化灵，震旦天朝的元伯和基斯里夫的奥斯坦基娅嬷嬷，同时还将带来他们各自的独特战役机制、率领的新部队和所能释放的新战斗技能，玩家将以前所未有的方式密谋并征服整个中古战锤世界。

《Shadows of Change》更像是传奇领主的合集，售价为 25 美元（IT之家备注：当前约 183 元人民币），限时折扣价格为 22.49 美元（当前约 164 元人民币），而此前 2 个领主合集售价为 10 美元，如此大的涨幅引发了玩家的强烈不满。

距离《Shadows of Change》上线还有 2 周时间，但听到这条消息的玩家在 Steam 已经通过打分来表达自己的不满，认为开发商的定价是“掠夺性”的，割玩家的韭菜。

Creative Assembly 产品总监 Rob Bartholomew 随后回应了 DLC 涨价情况：

尽管现在并非是涨价的好时机，但我们在做出涨价之前是深思熟虑的。我们需要更多的商业支持，来推动《战锤 3》游戏，从而确保此前计划中的内容可以按期落地。

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