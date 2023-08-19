新研究：现有证据无法证明防蓝光镜片有减少视力损害、改善睡眠等功效

IT之家 8 月 19 日消息，由墨尔本大学、莫纳什大学和伦敦城市大学联合组成的科研团队，研究了来自 6 个国家和地区的 17 项已发表研究，表示没有证据能够证明，防蓝光镜片可以减少视力伤害等功效。

图源：PxHere

不少厂商、眼镜店在宣传防蓝光镜片时，表示这种镜片减少对视力的损害，以及改善佩戴者的睡眠质量。科研团队深度调查这些报告，表示没有证据表明防蓝光镜片存在上述功效。

这项研究的主要作者 Laura Downie 表示：“我们审查了现有相关的研究报告，没有证据可以得出上述结论。我们的研究，无法得出普通消费者佩戴防蓝光镜片有益的证据”。

Downie 也表示即便当前已经有很多关于防蓝光镜片的相关研究，但还需要更多、更大规模地调查研究，才能确认防蓝光镜片的相关价值。

例如当前研究随访时间主要在 1 天到 5 周时间，而想要更准确的数据，就需要进一步拉长观察周期，才能做出更准确的结论。

该论文的第一作者 Sumeer Singh 表示，即便现在没有更大、更长、更严苛的研究数据，但初步数据表明防蓝光镜片的功效是值得怀疑的。

Singh 表示：

我们的眼睛从人工光源（如电脑屏幕）接收到的蓝光量大约是我们从自然光中获得的蓝光量的千分之一。 同样值得注意的是，防蓝光镜片通常会过滤掉大约 10-25% 的蓝光，而过滤的蓝光越多，镜片会更呈现琥珀色，会严重影响佩戴者的颜色感知。

IT之家在此附上报告原文，感兴趣的用户可以深度阅读。

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