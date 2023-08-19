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首页 > 科学探索>天文航天

2023Q2 全球火箭发射共 44 次，SpaceX 完成 22 次占比 50%

2023/8/19 16:11:57 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 19 日消息，美国知名研究机构 Bryce Tech 近日发布 2023 年第二季度全球轨道太空发射报告，根据发射次数、卫星数量、载荷入轨质量等数据，汇总了全球各国火箭发射等情况。IT之家整理如下：

火箭发射次数

  • 该季度全球发射次数总数为 44 次，其中 SpaceX 完成了 22 次，占据全球发射次数正好一半比例。

  • 中国航天科技集团（CASC）发射 6 次，排名第二。

  • 中科宇航、天兵科技、星际荣耀、中国航天科工各发射 1 次，并列第四。

卫星数量

  • 该季度全球发射卫星总数为 797 颗。

  • SpaceX 凭借着 648 颗的绝对优势排名榜首。

  • 中国航天科技集团、俄罗斯国家航天公司的子公司 GK Launch Services 并列第二，均为 49 颗。

  • 中科宇航排名第三，发射 26 颗卫星。

载荷入轨质量

  • SpaceX 发射了总量约 214095 千克的航天器。

  • 中国航天科技集团排名第二，航天器总量为 23069 千克。

航天器类型

  • 通讯卫星占 67%，排名第一，其余按照份额排名依次为技术开发、遥感、科学、载人或载物及其他。

参考

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关键词：航空航天火箭发射

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