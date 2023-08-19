Indieark 横版游戏《日薄西山》9 月 15 日发售，国区 59 元

IT之家 8 月 19 日消息，由 yeo 开发，Indieark 发行的横版游戏《日薄西山》将于 9 月 15 日上午 10 点正式发售，中国地区定价 59 元，并且发售时还将享有 10% 的折扣，仅需 53.1 元。

IT之家从 Steam 页面获悉，《日薄西山》讲述的是一名中年黑帮成员 —— 丸山诚二在出狱后回到帮派的故事。入狱前，丸山是帮派的重要力量，但在经历了漫长的牢狱生涯后，丸山已经老了。出狱后，丸山也站在人生的十字路口。是回到黑帮为了曾经的荣誉浴血奋战？还是洗心革面平凡的生活下去？

本作将围绕主人公 —— 丸山诚二展开一系列的故事。你可以挑起与其他帮派的战争，通过打击其他帮派的势力来夺回曾经属于自己的地盘，也可以只是在街上闲逛，泡泡温泉，按按摩，当个钓鱼佬。游戏将根据玩家的行动和选择进入不同的结局。

游戏简介：

玩家将扮演丸山诚二，一名刚刚出狱的中年黑帮混混。往日的生活似乎还在原地不动等他回归，但他也可以选择与它们分道扬镳。问题是 —— 这一切还真的有意义吗？ 游戏内容包括： 多分支结局；

复杂的清版动作系统；

内置小游戏；

可供探索的城市一隅。

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