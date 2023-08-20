董明珠首次回应格力落榜世界 500 强：一点都不难过，总比“爆雷”好

IT之家 8 月 20 日消息，格力电器董事长兼总裁董明珠在 8 月 19 日晚间的访谈节目《超级访问》中，首次就格力电器今年从 2023《财富》世界 500 强的榜单中落榜一事进行了公开回应。

我有什么好难过的？一点都不难过。看到企业（格力电器）这么健康我很开心，有什么好难过的？总比爆雷的 500 强好。要那个 500 强有什么意义？因为它只看销售收入，企业好不好自己心里有数，有没有病自己心里清楚。穿得再漂亮，那只是外表。 ……500 强有什么好处？我问过，第一是政府接待时对你会高看一眼；第二是到银行贷款好贷。但企业真正发展靠什么？靠你的内在实力、创新能力、人才沉淀和管理水平。

IT之家此前援引界面新闻报道，多个独立信源称格力电器已解散手机核心团队。针对此传闻，格力董明珠在接受新浪财经 M+lady 汤天奇专访时进行了回应。

董明珠在采访中表示：“前段时间网上说我们手机不做了，那是不可能的，我们一定要坚持做。为什么坚持做？未来它是一个家庭的智能联动，无论你走到哪里，你和家里的电器都是一体的。”

格力电器于 2015 年推出第一代格力手机，于 2018 年发布第二代格力手机，随后在 2019 年推出第三代格力手机。令人遗憾的是，格力三代手机的销量表现均不佳。

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