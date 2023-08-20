《黑神话：悟空》制作人谈试玩感想：把现阶段工作成果毫无保留交给大家

IT之家 8 月 20 日消息，游戏科学创始人兼 CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥今日上午发文，谈到了自己对于此次试玩活动的感想。

冯骥坦言道，有经验的同行在得知自己要搞线下试玩之前显得“忧心忡忡”，预警了一大堆风险。而在准备过程中，确实发生了很多五花八门的突发状况。

总体来看，冯骥对于这次活动显然还是信心满满，一路走来也是感触颇多。

如果你问我，现在已经准备好了吗？

我只能说：放心！猴哥进去肯定能跑两步，也能挥棍打打妖精。

这一个 820，我们的确想尽力试一次，把现阶段的工作成果，直接交给大家亲身感受，毫不掩饰，毫无保留。

去信任每个爱我们的人，去倾听一切真诚的声音。

接受全部的必然与慌乱，拥抱所有的磊落与不甘。

胜利从来很奢侈，唯有努力做到诚实。

IT之家注：《黑神话：悟空》首次线下试玩会今日在杭州举办，试玩内容包含多个首领挑战及独立关卡片段。因加密工作未全部开发完成，本次试玩为现场体验，而非提供下载。

此外，三天之后即将举行的欧洲最大游戏展会 Gamescom 2023（科隆游戏展）上，本作的开发商游戏科学将作为参展商之一登场。据外媒 insider gaming 透露，届时《黑神话：悟空》有望走出国门，为海外玩家提供现场试玩。

《黑神话：悟空》将于 2024 年夏季发售，登陆 PC、PS5 和 Xbox Series X / S 等平台。

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