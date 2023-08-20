调查称玩《马里奥》等电子游戏可改善精神疾病

IT之家 8 月 20 日消息，据外媒 nintendoevery 报道，一个研究小组调查了游戏对大脑的影响，发现玩《超级马里奥 64》等电子游戏对精神分裂症和阿尔茨海默病等精神障碍有积极作用。

IT之家从实验结果获悉，这项研究让成年人每天玩《超级马里奥 64》30 分钟，持续两个月，使用磁共振断层扫描（MRI）测量大脑容量的变化，并将他们与不玩电子游戏的对照组进行比较。

玩游戏的参与者的右侧海马体、右侧前额皮质和小脑的灰质增加。更重要的是，当参与者表示想要继续玩游戏时，这些变化最为明显。

马克斯・普朗克研究所寿命心理学中心的高级科学家西蒙・库恩（Simone Kuhn）表示：“之前的研究也发现了电子游戏玩家大脑结构的差异，但这项研究表明电子游戏与大脑体积增加之间存在直接因果关系。证明了电子游戏可以训练大脑的特定区域。“

该研究所表示，计划进行后续研究，以更好地了解游戏对心理健康的影响，并且正在研究游戏作为创伤后应激障碍（PTSD）的治疗方法。

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