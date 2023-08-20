Adobe 联合创始人 John Warnock 博士去世，享年 82 岁

IT之家 8 月 20 日消息，Adobe 官网宣布，联合创始人 John Warnock 博士去世，享年 82 岁。Warnock 与 Charles Geschke 博士于 1982 年共同创立了 Adobe，第一个产品是 Adobe PostScript，个人传记点此查看。

Warnock 于 2000 年从首席执行官职位上退休，并与 Geschke 共同担任董事会主席，直至 2017 年。此后他一直担任董事会成员。为了表彰他们的技术成就，Warnock 博士被授予著名的国家技术与创新奖章；IEEE 计算机协会颁发的计算机企业家奖；美国电子协会成就奖章；以及马可尼奖，表彰其对信息科学和通信的贡献。

IT之家附 Adobe 主席兼首席执行官 Shantanu Narayen 向全体员工发送的邮件：

我怀着深切的悲痛宣布我们敬爱的联合创始人约翰・沃诺克 (John Warnock) 博士去世，享年 82 岁。

约翰的才华和技术创新改变了世界。对于 Adobe 社区和整个行业来说，这是悲伤的一天，他几十年来一直是 Adobe 社区和行业的灵感来源。

John 和 Chuck Geschke 博士于 1982 年凭借 PostScript 创立了 Adobe，引发了桌面出版革命。他的远见和热情使 Adobe 能够提供突破性的创新，例如常见的 PDF 文件格式 Illustrator 以及 Acrobat、Photoshop 和 Premiere Pro，定义了桌面时代，并为数百万人释放了创造力和机会。

约翰被广泛认为是我们这一代最伟大的发明家之一，对我们如何用文字、图像和视频进行交流产生了重大影响。除其他众多奖项外，美国总统 Barack Obama 于 2008 年授予他国家技术与创新奖章，这是美国授予科学家、工程师和发明家的最高荣誉之一；获得 IEEE 计算机协会颁发的计算机企业家奖；美国电子协会成就奖章；以及因对信息科学和通信做出的贡献而获得马可尼奖的崇高荣誉。约翰于 2000 年从首席执行官的职位上退休，并与查克共同担任董事会主席，直至 2017 年。此后，他继续在董事会任职。

虽然他的创新所产生的影响是无数的，但正是他的不屈不挠的精神、热情和建立一家具有强大价值观的公司的信念影响了我们所有有幸在 Adobe 工作的人。约翰对于哪些技术可以让客户满意并创造商业价值有着令人难以置信的洞察力。约翰和他的妻子 Marva（一位图形艺术家）经常使用我们的产品，并为客户的同理心设定了标准。

过去 25 年里我与约翰的互动是我职业生涯的亮点。在与约翰和查克一起吃早餐时，我们会想象未来，然而，正是我们关于善本、艺术、世界历史和政治的各种对话让我对约翰有了独特的见解，他是一个真正的文艺复兴时期的人。虽然他是我的榜样和导师，但我非常感激将他视为朋友。

当我反思这一将在我们的生活中留下巨大空白的损失时，我回想起几个月前我在 Acrobat 30 周年纪念日见到约翰时的情景。活动结束后，我们庆祝了 Acrobat 和 PDF 对通信世界的影响，并讨论了 Firefly 改变下一代创意技术的潜力。他眼中闪烁着光芒，他说他对所取得的进展感到惊讶，并且一如既往地就我们如何做得更好提供反馈！

我的心情与 Marva 和他的家人一样。他最想要的就是继续他令人惊叹的事业，所以让我们继续让他感到自豪。