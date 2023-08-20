印度宣布月船三号着陆器将于 8 月 23 日 20:34 左右着陆月球

IT之家 8 月 20 日消息，印度空间研究组织（ISRO）于 7 月 14 日下午成功发射“月船 3 号”（Chandrayaan-3）探月飞船，这是该机构上次任务失利后，时隔四年再次挑战登月任务。

印度空间研究组织现宣布月船三号着陆器将于北京时间 8 月 23 日 20 时 34 分左右着陆月球，届时将对此次着陆过程进行直播。

“月船 3 号”搭载于印度重型运载火箭 LVM3 上，火箭高 43.5 米，重约 642 吨，ISRO 主席索玛纳特（Somanath）表示，发射任务已经圆满成功，接下来月船 3 号将开启自己的奔月之旅。

按照计划，月船 3 号将在 8 月 23 日前后在月球南极附近软着陆，如果成功，印度将成为继美国、前苏联和中国之后第四个在月球表面软着陆的国家。

IT之家查询发现，月船 3 号的前身月船 2 号于 2019 年 9 月在距离月面 2.1 千米处信号丢失，这也导致印度的首次登月计划失败。月船 3 号包括一个推进模块，一个着陆器和一个漫游车。其主要目标是展示登陆月球和漫游月球表面进行探索的能力，以帮助开发行星际任务的新技术。

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