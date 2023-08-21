长征四号丙运载火箭成功发射高分十二号 04 星，用于国土普查、城市规划等领域

IT之家 8 月 21 日消息，中国航天科技集团公众号发文，8 月 21 日 1 时 45 分，长征四号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，随后将高分十二号 04 星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次发射是长征四号系列运载火箭第 101 次发射，是长征系列运载火箭第 484 次发射。

IT之家从中国航天科技集团获悉，高分十二号 04 星由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，是高分辨率对地观测系统国家科技重大专项安排的微波遥感卫星，主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。

长四丙火箭是航天科技集团八院研制的常温液体三级运载火箭，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可执行一箭多星发射，其 700 公里高度太阳同步轨道运载能力可达 3 吨。

据了解，长四丙火箭于 1999 年 3 月启动研制，2006 年 4 月 27 日首次发射，2007 年 4 月命名为长征四号丙，综合性能达到国际同类三级火箭先进水平。

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