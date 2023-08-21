【IT之家开箱】vivo Pad Air 勇敢粉图赏：2.8K 超感原色大屏、一体化无缝金属机身

IT之家 8 月 21 日消息，8 月 18 日， vivo Pad Air 平板电脑正式迎来开售，零售价 1799 元起。

vivo Pad Air 平板重 530 克，厚度为 6.67mm，采用一体化无缝金属机身，提供自在蓝、勇敢粉、轻松银三款配色。

IT之家拿到了“勇敢粉”版本，现在为大家带来开箱图赏。

配置上，vivo Pad Air 平板搭载骁龙 870 处理器，正面配备 11.5 英寸 2.8K 超感原色大屏，提供 144Hz 刷新率（自适应调节）、P3 广色域，屏幕比例 3:2。平板机身内置 8500mAh 电池，支持 44W 快充。

系统方面，vivo Pad Air 搭载 OriginOS 3 平板定制系统，支持电脑、手机与 vivo Pad Air 的跨设备跨系统协作，可搭配 vivo Pencil 2 使用。其它方面，vivo Pad Air 平板支持 3D 全景音频、WiFi-6。

IT之家附具体售价如下：

8GB+128GB：1799 元

8GB+256GB：2099 元

12GB+256GB：2399 元

12GB+512GB：2699 元

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