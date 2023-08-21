宾利汽车旗舰新作：添越长轴距 MULLINER 版发布，售价 25.4 万英镑起

IT之家 8 月 21 日消息，宾利品牌近日发布了添越长轴距 Mulliner 版，作为添越车系乃至宾利全系车型的旗舰新作，该车型为添越长轴距版增添了更加精进的非凡匠造工艺，在英国的售价为 25.4 万英镑（IT之家备注：当前约 236.2 万元人民币）起。

宾利汽车个性化定制部门 Mulliner 为全车内外精心设计了众多专属特色，后舱提供 4 座和 4+1 座两种布局，标配宾利航空级座椅套件 (Bentley Airline Seat Specification)，座椅和车门上的 Mulliner 舒适风格菱形绗缝 (Harmony Diamond Quilt) 营造出整个座舱内饰的精致氛围。

添越长轴距 Mulliner 版搭载宾利 4.0 升 V8 双涡轮增压发动机，最大功率达 550 马力，峰值扭矩达 770 牛・米，最高车速达 290 公里 / 小时，百公里加速时间为 4.6 秒。新车的底盘搭载宾利动态驾驶系统 (48V 主动式防侧倾控制系统)、全轮转向功能以及三气室空气弹簧，官方称其动态性能可比肩标准轴距版添越车型。

添越长轴距 MULLINER 版外观设计细节包含抛光或灰色抛光饰面设计的 Mulliner 专属 22 英寸轮毂，配备自正式轮毂盖，可令轮毂盖上的徽标在车辆行驶时始终保持静止状态。

此外，新车发布后客户即可选配 Mulliner 炫黑套件 (Blackline Specification)。该套件将车身外观中除宾利徽标之外的所有镀铬饰件以及车外后视镜壳体全部代之以同款亮黑色饰件，与 22 英寸亮黑色 Mulliner 轮毂共同打造暗黑深邃的整车外观。

进入宾利添越长轴距 Mulliner 版的座舱，首先映入眼帘的是 Mulliner 三维照明式门边踏板和 Mulliner 深色绒面地毯，座舱内饰提供 Mulliner 团队精心设计的八种三色配色方案选择。配色方案中的三种颜色分别运用于主皮革、辅皮革和强调色皮革，这是 Mulliner 专为宾利各车系旗舰车型精心设计的标志性专属配置。

八种三色配色方案分别对应各自主题，包括由热刺红 (Hotspur)、鲸鱼黑 (Beluga) 和亚麻白 (Linen) 组成的“光耀”(Flare) 主题配色，以及由深蓝色、黑色和宛如划破夜空闪电的白色强调色组成的“风暴”(Storm) 主题配色。除此之外，客户还可选择任意三种颜色，从而为自己的宾利座驾内饰个性化定制 Mulliner 配色方案，颜色组合数量总计近 4,000 种。

座椅皮革饰有精致细腻的 Mulliner 舒适风格菱形绗缝图案，由辅皮革和强调色构成的交错线条组成，此外座椅表面还饰有 Mulliner 标志刺绣。车门则饰以主皮革和强调色构成的交错线条。

宾利添越长轴距 Mulliner 版的座舱多处采用橄榄鞣制皮革。这种皮革的独特之处在于其鞣制过程采用由橄榄油工业有机副产品制成的鞣制剂，符合可持续理念。这种鞣制剂萃取自橄榄压榨过程产生的废水，不含有害金属、矿物质和醛类。该工艺的耗水量也低于传统鞣革工艺，且能够产出浓度更高的可循环利用化学品。

无论客户选择 4 座还是 4+1 座，添越长轴距 Mulliner 版均标配宾利航空级座椅套件。该座椅套件具备 22 向可调节功能，拥有全球首创的自动温度感应和舒逸按摩功能。在放松模式 (Relax mode) 下，座椅可向后倾斜至近 40 度，副驾驶座椅同时向前移动，以精美皮革镶边的足憩踏板从前排座椅后的基座处向外展开。当切换至商务模式 (Business mode) 时，后排座椅回正到直立状态，提供更为舒适的车内办公空间。自动温度感应功能可感知乘客体温和体表湿度，进而自动调节座椅的加热通风功能，确保乘客全程保持舒适愉悦的乘坐状态。

舒逸按摩功能配有高灵敏度的新款按摩气囊，可感应乘客腿部、肩部及腰部的压力变化，从而配合微调座椅表面轮廓以缓解乘客身体压力、减缓疲劳。对比平面式的按摩座椅，该系统采用三维立体式按摩以更好地缓解压力点。座椅六个独立承压区域可在三小时内实现 177 次调整，确保不论旅途长短，座椅舒适度不减丝毫。

添越长轴距 Mulliner 版的另一大亮点是优雅夺目的宾利流光菱形格套件 (Bentley Diamond Illumination)。为营造出精妙的车内灯光氛围，前排车门各内置有 12 个 LED 灯组，后排车门各内置 22 个，车内氛围光自车门真皮面板上的穿孔缝隙透射而出，客户可以通过信息娱乐系统和触屏式遥控装置控制光线的亮度和颜色。

Mulliner 版还配备了一个后轮转向系统，使其转弯半径比标准轴距添越缩小了 7%。

Mulliner 已经成为宾利业务中不可或缺的一个元素：去年其销售回报率上升到了 20.9%，高于 2021 年的 13.7%。宾利将这归功于客户选择了更高规格的车型 —— 比如 Mulliner 和 Speed 版本，以及更高的选装率。宾利在 2022 年打破了其有史以来的利润纪录，这要归功于上述因素，以及创纪录的 15,174 辆的销量。

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